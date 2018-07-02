Путин поздравил Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике

Президент России Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента в Мексике, сообщает официальный сайт Кремля.

В поздравительной телеграмме российский президент отметил доброжелательные отношения между двумя странами, а также выразил оптимизм по поводу взаимодействия с новым мексиканским президентом.

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Путин подчеркнул, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мексикой и выступают за их дальнейшее развитие, а также выразил надежду, что Обрадор в своей деятельности на посту президента «будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами».

Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Мексике победу одержал кандидат от коалиции левых сил Лопес Обрадор. Президент США Дональд Трамп также поздравил его с избранием.