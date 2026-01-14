Американская компания начала производство боевых дронов для Украины

Американская IT-компания Qualcomm занялась производством боевых дронов для Украины. Об этом ТАСС рассказал генконструктор ЦКБР, эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин.

По его словам, корпорация уже начала их тестировать в украинских войсках.

«В отличие от, ..., компании DJI, дроны которой используются обеими сторонами конфликта, Qualcomm однозначно выбрал сторону ВСУ и производит дроны исключительно под боевое применение вооруженных формирований Украины», — поделился Кузякин.

Новость дополняется.