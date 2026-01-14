Машина придавила женщину к стене аптеки в Калининградской области

В Гурьевске Калининградской области автомобиль придавил прохожую к стене аптеки, сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Авария произошла в среду утром, на пересечении улиц Советской и Калининградское Шоссе. За рулём Audi был 20-летний водитель. 42-летняя женщина, которая находилась в этот момент на тротуаре, оказалась зажата между легковушкой и зданием», — отмечается в публикации.

Прохожие достали пострадавшую из автомобиля и занесли внутрь. Сотрудники аптеки оказали ей первую помощь, ввели обезболивающее и вызвали скорую помощь. О характере полученных ею травм не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, что серебристый Audi врезался в угол одноэтажного здания. Рядом с местом происшествия припаркован патрульный автомобиль ГИБДД, в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

