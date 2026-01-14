Размер шрифта
Новости политики

В Госдуме рассказали, когда начнутся переговоры с Европой по Украине

Депутат Новиков: переговоры начнутся, если ЕС покажет подходы к миру на Украине
Европейские страны, заговорившие о диалоге с Россией, должны сначала предоставить Москве «базовые подходы» к решению украинского кризиса, тогда переговоры будут успешными. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя планы ЕС назначить спецпредставителя для переговоров с РФ по Украине.

«Переговоры ради переговоров не очень интересны. Хотелось бы, чтобы они могли привести к какому-либо результату, поэтому для того, чтобы сесть за стол переговоров, мне представляется важным услышать изначально некие базовые подходы, приоритеты, предложения, с которыми (президент Финляндии Александр — «Газета.Ru») Стубб или любой другой (политик — «Газета.Ru») готов приезжать и разговаривать», — подчеркнул парламентарий.

Без предварительных условий и определения позиций, считает депутат, результат взаимодействия России и Европы по Украине будет неопределенным. В таком случае «внятных договоренностей» не предвидится, указал Новиков.

Если Европа предоставит Москве упомянутые базовые подходы по урегулированию на Украине, отметил парламентарий, Россия будет принимать решение, «когда и в каком формате на такие переговоры соглашаться».

Газета Politico писала о том, что страны Европейского союза обсуждают возможность создания должности специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Им может стать президент Финляндии Стубб, писало издание.

Ранее финский политик рассказал о проектах Финляндии по ядерному оружию.

