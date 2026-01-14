«Он из когорты незаменимых»: Нонна Гришаева — о скончавшемся актере Игоре Золотовицком

Ушедший из жизни Игорь Золотовицкий был незаменимым актером и обладал уникальным чувством юмора. Об этом «Газете.Ru» рассказала актриса и телеведущая Нонна Гришаева.

«Он был уникальным артистом с невероятным и парадоксальным чувством юмора, порой доводившего партнеров до истерики. А если он вел застолье или посиделки в Доме Актера, люди иногда плакали от смеха. Он из когорты незаменимых. Огромная потеря и для Дома Актера, и для МХТ, и для Школы-студии, и для всех нас», — сказала Гришаева.

Российский актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По данным Telegram-канала Mash, актер страдал от рака желудка. 10 января он попал в хирургию с обострением.

Золотовицкий с 1989 года преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, выпустив несколько курсов талантливых артистов. С 2013 года занимал в учебном заведении пост ректора. Он также являлся заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

В театре артист известен по ролям в спектаклях «Мастер и Маргарита» (Берлиоз), «Последняя жертва» (Салай Салтаныч), «Пьяные» и «Весы».

Среди киноработ Золотовицкого — роли в фильмах «Непрофессионалы» Сергея Бодрова, «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, «Заяц над бездной» и «Ландыш серебристый» Тиграна Кеосаяна.

