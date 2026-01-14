Суд аннулировал брак из-за свадебной клятвы, сгенерированной ИИ

Окружной суд провинции Оверэйссел в Нидерландах признал недействительной свадебную церемонию, состоявшуюся в городе Зволле. Суд постановил, что брак пары не имел юридической силы, поскольку в свадебных клятвах отсутствовали обязательные формулировки, предусмотренные законом, пишет Oddity Central.

Как следует из материалов дела, молодожены назначили своего друга временным гражданским регистратором брака. Он решил поручить нейросети ChatGPT подготовку более неформальных и романтичных речей для церемонии. В результате ИИ сгенерировал тексты, которые содержали эмоциональные обещания, но не включали ключевое заявление о принятии друг друга в качестве супругов.

Во время церемонии мужчину спросили, готов ли он «стоять рядом с невестой сегодня, завтра и в будущем», а женщину — «поддерживать и любить друг друга, несмотря на трудности». Однако, как указал суд, подобные формулировки не соответствуют требованиям статьи 1:67 Гражданского кодекса Нидерландов, согласно которой брак считается заключенным только при прямом заявлении супругов о принятии друг друга в качестве мужа и жены в присутствии регистратора и свидетелей.

После просмотра записи церемонии муниципалитет Зволле выявил отсутствие обязательного заявления и уведомил прокуратуру округа Ост-Нидерланд. Прокуратура потребовала удалить запись о браке из гражданского реестра как незаконную.

Пара пыталась оспорить это решение, настаивая, что формальная ошибка в формулировке клятв не должна приводить к признанию брака недействительным. В качестве компромисса супруги просили суд хотя бы признать официальной дату их свадьбы, учитывая её личную значимость. Однако суд отклонил и эту просьбу.

Ранее пару раскритиковали за использование ChatGPT при выборе имени для ребенка.