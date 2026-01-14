Умер Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий скончался в Москве в возрасте 64 лет.

По данным ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Как уточняет Mash, артист страдал от рака желудка и 10 января попал в отделение хирургии с обострением.

Золотовицкий родился в Ташкенте и с подросткового возраста увлекался театром. Сначала, не сумев поступить в театральный вуз в Москве, он работал слесарем на ташкентском заводе. Но затем все же был принят в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1983 году. Спустя шесть лет он присоединился к преподавательскому составу школы, а в 2013-м возглавил ее в качестве ректора — и оставался на посту до самой смерти.

Также Золотовицкий играл в кино и театре. Его фильмография насчитывает более 90 ролей. В частности, он появлялся в фильмах «Такси-блюз» (1990), «Сочинение ко Дню Победы» (1998), «Мама» (1999), «Заяц над бездной» (2006), «Одесский пароход» (2019), сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Вы все меня бесите», «Библиотекарь» и многих других. Последней ролью Золотовицкого на экране стал цыганский барон Червоня в сериале «Цыгане. Улица Шекспира».

В театре же он продолжал служить до последнего — спектакли с его участием были отменены лишь за 1,5 месяца до кончины. По информации SHOT, постановку «Винни-Пуховские чтения», в которой Золотовицкий играл ведущего, сначала отменили 21 ноября и 28 ноября, затем — 27 декабря, 5 и 8 января. Также 28 ноября был отменен спектакль «Дом» в МХТ имени Чехова.