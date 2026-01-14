Размер шрифта
Босс НХЛ раскрыл секрет успешности Овечкина

Вице-комиссар НХЛ Дэйли: Овечкин обожает выходить на лед
John McDonnell/AP

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли раскрыл, в чем, по его мнению, заключается секрет успешности российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Больше всего меня впечатляет в Алексе его страсть к игре. Он обожает выходить на лед каждый вечер», — заявил он.

В ночь на 14 января «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счетом 3:2. Овечкин не забил и прервал голевую серию, которая насчитывала четыре матча: до этого нападающий забрасывал шайбы в матчах с «Нэшвилл Предаторз» (3:2), «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), «Даллас Старз» (1:5), «Анахайм Дакс» (7:4). Эта голевая серия стала повторением лучшей серии Овечкина в сезоне-2025/26. Четыре матча подряд Овечкин забивал в период с 16 по 21 ноября 2025 года.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 16 января против «Сан-Хосе Шаркс» на домашней арене. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству серий результативных матчей.

