«Удар по бизнесу и бюджету»: раскрыт прогноз курса рубля на 2026 год

Экономист Остапкович: в 2026 году доллар будет расти и дойдет до 90 рублей

Валютный курс сегодня оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в целом, нанося особенно сильный удар по экспортерам. Но к концу 2026 года доллар может дойти до 90 рублей, так как сложившаяся ситуация невыгодна ни бизнесу, ни бюджету, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Комментируя сообщение о том, что из-за курса рубля 40% компаний сократили экспорт, он отметил, что этот показатель на самом деле может достигать 50%, а общая ситуация выглядит даже более негативной, чем это озвучивается. Он пояснил, что предприятия получают главную прибыль за счет разницы между рублем и долларом, то есть при экспорте напрямую зависят от рублевого эквивалента.

«Почему нефть и газ сейчас приносят меньше сборов? Исключительно из-за курса рубля. Почему бюджет не пробивает установленный дефицит, а уходит значительно выше? Здесь тоже во многом из-за курса рубля», — подчеркнул Остапкович.

Он отметил, что на 2025 год прогнозировался необходимый для сбалансированной экономики курс доллара в 96,5 рублей, а в итоге этот показатель оказался существенно ниже. В итоге бизнес столкнулся с проблемами и отсутствием средств на инвестиции, налоги и развитие.

Экономист подчеркнул, что прогнозировать курсы валют на весь предстоящий год непросто, но идеальным был бы доллар по 92 рубля – такой показатель помог бы и экспортёрам, и не нанес бы удара по кошелькам россиян.

«Я думаю, что к 90 рубль до конца года дойдет. Влиять будет ситуация на нефтяном рынке. Но в целом будет тенденция к ослаблению рубля», — заключил эксперт.

Напомним, о том, что в России 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он считает, что в стране необходимо использовать рыночные инструменты валютного регулирования для снижения волатильности (высокая волатильность означает непредсказуемую смену цен и высокий риск, низкая — стабильность и предсказуемость).

