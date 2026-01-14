«Не предатели, но это не значит, что за них надо болеть»: певец Лоза о россиянах на ОИ

Певец и композитор Юрий Лоза не стал называть предателями российских спортсменов, которые намерены выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Его слова приводит Sport24.

«Неправильно называть предателями спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. Человек сам выбирает себе путь. Спортсмен всю жизнь готовился к Олимпиаде, а шанса поехать еще раз может и не быть. Пускай спортсмены едут в нейтральном статусе, но это не значит, что мы за них должны болеть», — заявил он.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Петра Гуменника и Аделию Петросян.

