На Урале вдова участника СВО умерла в день его похорон

В Каменске-Уральском в Свердловской области женщина скончалась в день похорон своего мужа, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил новостной портал E1.ru.

Как стало известно журналистам, муж россиянки погиб 26 декабря 2025 года. О трагедии женщина узнала 30 декабря и тяжело переживала потерю. 8 января, в день похорон участника СВО, было найдено бездыханное тело самой женщины. У нее остались старший сын и дочь от первого брака, а также младшая дочь от погибшего супруга. Причины смерти женщины не называются.

До этого сообщалось, что жительница Забайкалья скончалась на могиле сына, погибшего в ходе спецоперации. Ее тело нашла бригада, копающая могилы. Через несколько дней умер и ее старший сын — причиной стало обострение язвы. Мужчина, которому было 28 лет, тяжело переживал утрату близких, после похорон матери ему стало плохо. Родственники пытались вызвать скорую, однако бригада так и не приехала. По данным СМИ, мужчину похоронили рядом с матерью и братом. В семье остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних детей. Одна из знакомых рассказала, что «семья развалилась в одно мгновение». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать погибшего бойца СВО скончалась перед похоронами сына.