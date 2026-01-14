Сенаторы США предложили запретить Трампу вторгаться в страны НАТО

Сенаторы Лиза Мурковски и Джин Шахин от Республиканской и Демократической партий США предложили запретить американским властям использовать армию для вторжения в страны НАТО. Об этом Муровски сообщила на своем сайте.

Она указала, что в законопроекте запрещается «использовать средства министерства войны или государственного департамента США для блокады, оккупации, аннексии или иного установления контроля над суверенной территорией государства — члена НАТО». Захват территорий государств альянса будет запрещен без согласия союзника или без санкции НАТО.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения своей безопасности, а затем пообещал, что США получат остров «так или иначе».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что атака может разрушить НАТО. Также аналогичные заявления сделали комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман отметил, что конфликт из-за Гренландии может привести к образованию альянса, который станет альтернативой НАТО.

Ранее в конгрессе США высказались об отправке американских войск в Гренландию.