Новости. Общество

Татарстанский рабочий не выжил после того, как его зажало ворошителем зерна

В Татарстане рабочего зажало ворошителем зерна, он не выжил
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане 30-летний мужчина не выжил после того, как его на работе зажало ворошителем зерна. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 14 января на территории АО «Таткрахмалпатока», расположенной в Верхнеуслонском районе. Предварительно, рабочего зажало механизмом ворошителя зерна — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. В результате произошедшего мужчина не выжил.

На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района, по факту случившегося организована проверка. Стражи порядка дадут оценку соблюдению работодателем требований закона об охране труда.

До этого в Москве стрела крана упала на рабочего. Мужчина в результате получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее электричка сбила двух железнодорожников, расчищавших пути от снега в Подмосковье.

