Новости политики

В России пообещали Украине массированный удар в ответ на атаку по Ростову-на-Дону

Аналитик Коновалов: массированность ударов по Украине повысится из-за атак ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия будет усиливать массированные удары по Украине на фоне атак ВСУ на гражданское население РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя атаку Украины на Ростов-на-Дону дронами в ночь на 14 января.

«Массированность и сила ответа, она будет только повышаться <…> Номенклатура инструментов для ответа у нас широкая, главное — массированность, а массированность может повышаться и повышаться», — отметил военный эксперт.

По словам аналитика, для западных военных экспертов вопрос оценки возможностей армии России остается «серьезным и болезненным».

Коновалов напомнил, что после атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря прошлого года Россия применила ракетный комплекс «Орешник» против Украины.

В Ростове-на-Дону в ночь на 14 января отразили воздушную атаку. В нескольких районах города после падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект. По данным властей, ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один мужчина погиб. Все пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками типа FP-1, которые запускались из Харьковской области.

Ранее штурмовиков в зоне СВО начал прикрывать воздушный конвой.

