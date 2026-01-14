Размер шрифта
Новости политики

В Коста-Рике заявили о сорванном покушении на президента Чавеса

Разведка Коста-Рики сообщила о готовившемся покушении на президента Чавеса
Mayela Lopez/Reuters

На президента Коста-Рики Родриго Чавеса готовилось покушение в преддверии национальных выборов. Об этом заявил директор Управления разведки и национальной безопасности страны Хорхе Торрес, его выступление транслировал телеканал Repretel.

Торрес отметил, что лично явился в прокуратуру, чтобы подать заявление в связи с информацией об угрозе жизни президента. Он сообщил, что наемник получил гонорар за ликвидацию Чавеса. Директор разведки назвал это беспрецедентным случаем в истории Коста-Рики.

Как пишет аргентинская газета La Nación, генеральный прокурор Коста-Рики Карло Диас подтвердил, что Торрес подал жалобу в связи со сведениями о подготовке покушения на президента. По его словам, директор разведки подозревает 62-летнюю активистку Чинчилью Мору в попытке ликвидации лидера страны.

По предварительной информации, Чинчилья Мора, через переписку в мессенджере наняла наемника, однако покушение не было совершено из-за отказа исполнителя. В жалобе также отмечается, что обвиняемая угрожала «ассоциированным» лицам, если план не удастся. Чинчилья Мора уже опровергла свою причастность к покушению, отметив, что узнала о жалобе Торреса из СМИ и готова сотрудничать с прокуратурой.

Родриго Чавес вступил в должность президента Коста-Рики 8 мая 2022 года. Чавес представляет Социал-демократическую прогрессивную партию, срок его полномочий заканчивается в мае 2026 года.

Ранее в Гондурасе чуть не подорвали оппозиционного политика.

