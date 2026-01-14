Аэропорт Краснодара приостановил работу

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет.

В авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживались шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут, а также в Кутаиси (Копитнари) и Наманган (Узбекистан). На прилет оказались задержаны пять рейсов из Москвы, три — из Сочи, по два — из Санкт-Петербурга и Новосибирска, по одному — из Грозного, Казани, Минеральных Вод, Красноярска и Сургута. Также были задержаны два рейса из Узбекистана и один — из Турции.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.