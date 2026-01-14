Назван простой способ эффективно снизить стресс

Прогулка по парку или улице с густыми деревьями может стать простым и действенным способом снизить уровень стресса. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды. Работа опубликована в журнале Trees, Forests and People (TFP).

Авторы работы показали, что для психического благополучия недостаточно просто жить в районе с зелеными насаждениями или видеть деревья из окна. Ключевым фактором оказалось именно активное пребывание в таких пространствах — прогулки по паркам, лесопарковым зонам и улицам с деревьями.

«Для среднестатистического человека, испытывающего стресс, важно находить время для посещения парков, улиц с деревьями или природных территорий — в идеале каждый день, но как минимум несколько раз в неделю. Сам по себе вид деревьев из окна или проживание в «зеленом» районе не всегда дает заметный эффект. Нужно выходить и взаимодействовать с этими пространствами», — пояснила ведущий автор исследования, аспирантка факультета сельскохозяйственных и биологических наук Университета Флориды Сьюзи Сухенди.

В исследовании приняли участие 1361 житель штата Флорида в возрасте 45 лет и старше. Участников опрашивали о факторах, вызывающих у них стресс, а также о способах его снижения. Чаще всего источниками напряжения назывались финансовая нестабильность и проблемы со здоровьем.

Особое внимание ученые уделили так называемому правилу «3–30–300», которое используется в исследованиях городской зеленой среды. Оно предполагает, что у человека должно быть видно не менее трех деревьев из дома, кроны деревьев должны покрывать около 30% территории района, а зона для отдыха на природе должна находиться не дальше 300 метров от жилья. Хотя наличие деревьев поблизости действительно связано с меньшим стрессом, наибольший эффект, как показало исследование, дает именно регулярное пребывание в зеленых зонах.

Респонденты, которые реже посещали парки и улицы с деревьями или имели ограниченный доступ к таким местам, в среднем сообщали о более высоком уровне стресса.

По словам авторов, значение городских деревьев часто недооценивается. «Такие преимущества, как тень и эстетика, очевидны, но польза для здоровья человека остаётся вне поля зрения широкой публики. Между тем деревья в городах будут становиться все более важными для будущих поколений — на фоне уплотнения застройки, роста городов и сокращения пространства для зелёных насаждений», — отметили ученые.

Исследование подчеркивает, что инвестиции в городскую зеленую инфраструктуру — это не только вопрос экологии и благоустройства, но и важный вклад в психическое здоровье населения.

