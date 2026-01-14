Антикоррупционное бюро Украины опубликовало аудио переговоров Тимошенко с депутатами

НАБУ опубликовало аудио переговоров Тимошенко с депутатами в деле о подкупе

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале опубликовало аудиозапись переговоров лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с депутатами Верховной рады в деле о подкупе.

На записи голос Тимошенко узнаваем, однако записи голосов депутатов, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указываются. По данным НАБУ, переговоры проходили 12 января.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Издание «Украинская правда» сообщило, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко все обвинения отвергла. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.