Появились подробности о деле Юлии Тимошенко

Главе украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы по антикоррупционному делу. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Статья, по которой она проходит (часть 4 статьи 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) предусматривает до десять лет тюрьмы», — говорится в материале.
В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.
Издание «Украинская правда» писало, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.
Сама Тимошенко все обвинения отвергла. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.
Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.