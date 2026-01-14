Появились подробности о деле Юлии Тимошенко

Юлии Тимошенко грозит десять лет колонии за подкуп украинских депутатов

Главе украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы по антикоррупционному делу. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Статья, по которой она проходит (часть 4 статьи 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) предусматривает до десять лет тюрьмы», — говорится в материале.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Издание «Украинская правда» писало, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко все обвинения отвергла. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.