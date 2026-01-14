Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине

Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за удара Вооруженных сил России
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о непростом дне для страны из-за массированного удара российских ракет 13 января.

По словам украинского лидера, энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения, поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится работать круглосуточно уже несколько недель.

Зеленский отметил, что при ударах применялись баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. По его словам, часть из них удалось сбить, однако были и попадания.

13 января Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования по объектам энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса. В ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки на российские гражданские объекты.

До этого в Минобороны рассказали, что целью удара ракетного комплекса «Орешник» 9 января был авиационно-ремонтный завод во Львове.

На предприятии ремонтировалась и обслуживалась авиационная техника ВСУ, в том числе переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее генсек НАТО прокомментировал удар «Орешником» по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617743_rnd_7",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+