В Таиланде увеличилось число погибших при обрушении строительного крана

Khaosod: в Таиланде число жертв обрушения крана на поезд возросло до 28

Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде возросло до 28. Об этом сообщила газета Khaosod.

Пострадали, по последним данным 60 человек, изначально сообщалось о 55 получивших травмы. По информации журналистов, всего в поезде находилось 190 человек, а рухнувшие на состав строительные конструкции использовались для возведения путей для высокоскоростных поездов. Как рассказал в беседе с изданием один из строителей, конструкции обрушились в момент, когда мимо проходил поезд, задев второй и третий его вагоны. В результате происшествия поезд сошел с рельсов.

В настоящее время на месте трагедии работают представители спасательных служб, деблокируя из искореженного состава выживших пассажиров.

В консульском отделе посольства России в Таиланде агентству ТАСС сообщили, что информация о возможных пострадавших россиянах в диппредставительство не поступала.

Ранее москвичка оглохла во время отдыха на Бали из-за разбившейся о голову бутылки.