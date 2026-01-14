Голый мужчина прятался в туалете детского сада в Москве и попал на видео

В Москве на северо-востоке столицы сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который незаконно проник в здание детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сторож детского сада услышал ночью подозрительный шум и вызвал наряд Росгвардии. Сотрудники, прибывшие на место, обнаружили в туалете голого мужчину. Задержанный рассказал, что пробрался в здание через окно, чтобы спрятаться от неизвестных, которые якобы его преследовали. Почему при этом он оказался без одежды — неизвестно.

Нарушитель не оказал сопротивления и был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Луганске заметили женщину без одежды, которая гуляла недалеко от дороги. Местные жители вызвали полицию и медиков. Предполагалось, что ее выгнали из дома. Позже стало известно о том, что она состоит на учете в местной психоневрологической больнице. Полицейские передали ее медикам.

Ранее в Петербурге голая женщина каталась в трамвае.