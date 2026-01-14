Бузова рассказала, когда плакала в последний раз: «Моя жизнь мне не принадлежит»

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что за успех в карьере ей приходится платить. Ее слова передает kp.ru.

Бузова отметила, что быть лучшей не страшно, но сложно. Она много работает, чтобы сохранять лидирующие позиции, хотя во многом ее жесткая самодисциплина обусловлена особенностями характера.

«Когда мы снимали в прошлом году «Сокровища императора», я каждый день вставала в 4.30 утра, потому что хочу быть красивой в кадре. Я такой человек, что для меня нет других мест, кроме первого», — отметила она.

Также знаменитость призналась, что из-за профессии она полностью подчинена рабочему графику, а не личным желаниям и потребностям. Она пожертвовала приватностью и собственными желаниями ради успеха.

«Моя жизнь мне не принадлежит. Я не всегда выбираю себя. Я выбираю профессию», — сказала артистка.

По словам Бузовой, в прошлом году она часто плакала — и от счастья, и от несчастья. Она очень долго работала над тем, чтобы быть менее эмоционально распущенной, но иногда позволяет чувствам выплескиваться наружу, когда они не приносят дискомфорта окружающим.

«Опоздала на маникюр — могу заплакать. Имею на это полное право», — отметила звезда.

