Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России неоднократно находили оружие стран НАТО под Красноармейском (украинское название Покровск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Кир».

«Находили натовское вооружение — в основном стрелковое. Это штурмовые автоматы и винтовки, в том числе чешские, по-моему, CZ Bren второго поколения. Также попадались американские автоматы М-серии», — сказал военный.

«Кир» добавил, что также на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно находят боеприпасы и взрывные устройства иностранного производства.

В ноябре прошлого года советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что в промзонах Красноармейска находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием западных стран. Эксперт отметил, что на складах оставались образцы сверхвысокочастотных пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия, которыми украинские военные в виде эксперимента ослепляли солдат ВС России.

