Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Российский боец заявил об обнаружении оружия стран НАТО под Красноармейском

РИА Новости: ВС России находили оружие США и Чехии под Красноармейском
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России неоднократно находили оружие стран НАТО под Красноармейском (украинское название Покровск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Кир».

«Находили натовское вооружение — в основном стрелковое. Это штурмовые автоматы и винтовки, в том числе чешские, по-моему, CZ Bren второго поколения. Также попадались американские автоматы М-серии», — сказал военный.

«Кир» добавил, что также на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно находят боеприпасы и взрывные устройства иностранного производства.

В ноябре прошлого года советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что в промзонах Красноармейска находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием западных стран. Эксперт отметил, что на складах оставались образцы сверхвысокочастотных пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия, которыми украинские военные в виде эксперимента ослепляли солдат ВС России.

Ранее появились подробности о попытке ВСУ установить флаг Украины в Красноармейске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617707_rnd_7",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+