В прокуратуре Украины подтвердили предъявление обвинений Тимошенко

Спикер Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщил телеканал «Общественное. Новости».

«В среду, 14 января, НАБУ и САП вручили подозрение председателю фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В ближайшее время относительно меры пресечения будут обращаться с ходатайством», — сказала представитель САП.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Издание «Украинская правда» сообщило, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко все обвинения отвергла. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.