В мозге обнаружили «тормоз мотивации»

BBC: активность одной нейронной цепи может лежать в основе прокрастинации
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Киото обнаружили в мозге «тормоз мотивации» — нейронную цепь, которая мешает начинать неприятные или стрессовые задачи и тем самым способствует прокрастинации. Результаты исследования опубликованы в журнале BBC Science Focus.

В экспериментах исследователи обучали макак выполнять два типа заданий с вознаграждением. Одно из них сопровождалось лишь получением награды, другое — тем же вознаграждением, но с дополнительным неприятным стимулом в виде струи воздуха в лицо. Если задание не предвещало дискомфорта, животные брались за него без колебаний. Однако при ожидании неприятного воздействия обезьяны часто отказывались выполнять задачу или приступали к ней позже.

Анализ активности мозга показал, что за этот отказ отвечает нейронная цепь между вентральным стриатумом — областью, участвующей в оценке награды и мотивации, — и вентральным паллидумом. Когда ситуация воспринимается как стрессовая, вентральный стриатум передает сигнал, который фактически «включает тормоз» и подавляет готовность к действию.

Чтобы проверить роль этого механизма, ученые временно ослабили связь между этими зонами с помощью хемогенетики — метода, позволяющего управлять активностью отдельных нейронов. После этого обезьяны стали заметно охотнее выполнять задания, даже если они сопровождались умеренно неприятными ощущениями.

По словам ведущего автора работы Кеничи Амемори, открытие помогает лучше понять, почему люди и животные избегают сложных или неприятных задач. При этом ученые подчеркивают, что вмешательство в подобные механизмы у человека пока недопустимо.

«Чрезмерное ослабление мотивационного тормоза может привести к рискованному или опасному поведению», — отметил Амемори.

Он добавил, что необходимы дальнейшие исследования и обсуждение этических аспектов, прежде чем подобные подходы можно будет рассматривать в клиническом контексте.

Ранее ученые выявили пять этапов развития мозга на протяжении всей жизни человека.

