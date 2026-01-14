Размер шрифта
Новости политики

Экс-императрица Ирана призвала военных присоединиться к протестующим

Бывшая шахбану Ирана Фарах Пехлеви призвала военных присоединиться к протестующим
Бывшая императрица (шахбану) Ирана Фарах Пехлеви призвала иранских военных присоединиться к протестующим. Об этом она написала в соцсети X.

Фарах вдова свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

«В этот переломный момент в истории Ирана я вновь обращаюсь к иранским вооруженным силам. Помните, что ни выживание какого-либо режима, ни сохранение каких-либо интересов не оправдывают пролитие крови ваших соотечественников. <..> Пока не поздно, присоединяйтесь к своим братьям и сестрам», — написала она.

Экс-императрица Ирана выразила соболезнования всем соотечественникам, которые потеряли близких во время протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами.

