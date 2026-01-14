Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Извержение вулкана произошло в Индонезии

В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи
Priyo Utomo/XinHua/Global Look Press

Вулкан Мерапи, находящийся в провинции Западная Суматра в Индонезии, извергся утром в 09:36 (05:36 мск) 14 января, выбросив вулканический пепел на высоту до 1,6 тыс. метров над кратером. Об этом сообщило агентство ANTARA.

«Наблюдался пепловый столб высотой около 1,6 тыс. метров над вершиной», — сказал сотрудник наблюдательного поста вулкана Мерапи Ахмад Рифанди.

Вулкану Мерапи в данный момент присвоен второй уровень опасности. Центр вулканологии и снижения рисков геологических катастроф Индонезии (PVMBG) выпустил рекомендации, в том числе запретил туристам и местным жителям осуществлять любую деятельность в радиусе 3 км от центра активности.

Кроме того, PVMBG предупредил о потенциальной угрозе схода холодных лавовых потоков.

7 января угроза извержения вулкана Майон на Филиппинах привела к эвакуации почти трех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор провинции Албай Ноэль Росаль филиппинскому телеканалу GMA News.

Ранее вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617575_rnd_5",
    "video_id": "record::4d197657-05a1-4634-808f-1ca5228c4cf9"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+