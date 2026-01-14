Извержение вулкана произошло в Индонезии

Вулкан Мерапи, находящийся в провинции Западная Суматра в Индонезии, извергся утром в 09:36 (05:36 мск) 14 января, выбросив вулканический пепел на высоту до 1,6 тыс. метров над кратером. Об этом сообщило агентство ANTARA.

«Наблюдался пепловый столб высотой около 1,6 тыс. метров над вершиной», — сказал сотрудник наблюдательного поста вулкана Мерапи Ахмад Рифанди.

Вулкану Мерапи в данный момент присвоен второй уровень опасности. Центр вулканологии и снижения рисков геологических катастроф Индонезии (PVMBG) выпустил рекомендации, в том числе запретил туристам и местным жителям осуществлять любую деятельность в радиусе 3 км от центра активности.

Кроме того, PVMBG предупредил о потенциальной угрозе схода холодных лавовых потоков.

7 января угроза извержения вулкана Майон на Филиппинах привела к эвакуации почти трех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор провинции Албай Ноэль Росаль филиппинскому телеканалу GMA News.

Ранее вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров.