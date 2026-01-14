Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

РИА: в Узбекистане мужчину оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Kevin Lamarque/Reuters

В Узбекистане оштрафовали местного жителя, который по телефону пожаловался полиции на президента США Дональда Трампа из-за похищения венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что этот звонок расценили как заведомо ложный вызов спецслужб. Мужчина признал свою вину, заявив, что позвонил правоохранительным органам, будучи в нетрезвом состоянии, и не осознавал возможных последствий. Суд приговорил его к штрафу в размере трех базовых расчетных величин — на 1,23 миллиона сумов, или $100.

До этого газета The Washington Post сообщила об отстранении от работы сотрудника завода Ford в Детройте, который вступил в словесную перепалку с Дональдом Трампом. Инцидент произошел во время визита президента США на завод. Мужчина из толпы выкрикнул фразу «защитник педофилов», адресованную Трампу из-за его участия в деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, в том числе в отношении детей. В ответ Трамп показал нецензурный жест.

Мужчина во время беседы с журналистами заявил, что не жалеет о своем поступке, однако обеспокоен из-за возможных последствий для его дальнейшей занятости. Работник считает, что стал «мишенью для политической мести» за то, что «опозорил Трампа перед его друзьями».

Ранее в Британии обвинили Трампа во лжи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27616915_rnd_1",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+