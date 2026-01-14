Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

В Узбекистане оштрафовали местного жителя, который по телефону пожаловался полиции на президента США Дональда Трампа из-за похищения венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что этот звонок расценили как заведомо ложный вызов спецслужб. Мужчина признал свою вину, заявив, что позвонил правоохранительным органам, будучи в нетрезвом состоянии, и не осознавал возможных последствий. Суд приговорил его к штрафу в размере трех базовых расчетных величин — на 1,23 миллиона сумов, или $100.

До этого газета The Washington Post сообщила об отстранении от работы сотрудника завода Ford в Детройте, который вступил в словесную перепалку с Дональдом Трампом. Инцидент произошел во время визита президента США на завод. Мужчина из толпы выкрикнул фразу «защитник педофилов», адресованную Трампу из-за его участия в деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, в том числе в отношении детей. В ответ Трамп показал нецензурный жест.

Мужчина во время беседы с журналистами заявил, что не жалеет о своем поступке, однако обеспокоен из-за возможных последствий для его дальнейшей занятости. Работник считает, что стал «мишенью для политической мести» за то, что «опозорил Трампа перед его друзьями».

Ранее в Британии обвинили Трампа во лжи.