Адвокат Трампа рассказал о «падении иранского режима»

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что иранскому режиму скоро придет конец. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время «мы наблюдаем падение иранского режима».

Он также подчеркнул, что «светлое будущее» ждет население Ирана «за углом».

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Джулиани призвал международное сообщество к бойкоту иранского бизнеса и тех, кто сотрудничает с Тегераном.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не удастся разобщить санкциями иранский народ.

По его словам, с помощью санкций США пытаются настроить население Ирана против правительства страны.