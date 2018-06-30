Трамп намерен поднять на встрече с Путиным тему «вмешательства России» в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что поднимет на встрече с российским президентом Владимиром Путиным тему «российского вмешательства» в выборы, передает РИА «Новости».

Кроме того, Трамп вновь заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Украину и Сирию.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что если президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поднимет вопрос «российского вмешательства» в американские выборы, российский лидер будет готов повторить, что этого не было.

Также Кремль выразил уверенность в комплексном обсуждении сирийского вопроса Путиным и Трампом.