Треть россиян нашли свою любовь на работе

Почти у половины россиян был служебный роман
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Почти у половины опрошенных россиян (42%) был служебный роман, при этом по положительному ответу в этом вопросе лидируют мужчины (55% против 42%). Интересно, что у 32% респондентов рабочие романы перетекли в серьезные отношения — 18% поженились, а 14% продолжают встречаться.

Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство респондентов (68%) скрывали свой роман на работе. Чаще всего такие отношения опрошенные считают нежелательными из-за возможных сплетен коллег (46%). Также опасение вызывает перенос домашних конфликтов на работу или возникновение сложностей в отношениях из-за профессиональной деятельности (42%). Конфликт интересов в парах, где один из партнеров занимает более высокую должность, беспокоит 27% респондентов, а неодобрение начальства пугает 25% участников исследования.

Вероятность увольнения как негативное последствие рассматривают 15%. Однако 32% респондентов считают, что роман на рабочем месте ничем не опасен и является исключительно личным делом каждого.

Ранее психолог объяснила, почему россияне стали позже вступать в брак.
 
