Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Мужчина с «ружьем» и в маске напугал жителей ЖК в Санкт-Петербурге

В Петербурге мужчина с игрушечным автоматом напугал местных жителей
Андрей Станавов/РИА «Новости»

Жителей петербургского жилого комплекса «Суворов» напугал человек с «ружьем», бродивший среди высоток. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT

Накануне вечером на улице Кушелевская дорога заметили мужчину в капюшоне и маске, полностью закрывающей лицо, с предметом, похожим на ружье. Очевидцы немедленно сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в переговоры с неизвестным, после чего задержали его для выяснения обстоятельств.

Выяснилось, что 35-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и решил прогуляться с игрушечным автоматом. В настоящее время он находится в отделении полиции, где с ним проводится разъяснительная беседа.

До этого в Волгоградской области женщина ограбила знакомую при помощи игрушечного пистолета. 29 декабря в полицию обратилась 26-летняя девушка, сообщившая о разбойном нападении. Она рассказала, что знакомая, вооружившись предметом, похожим на пистолет, заставила ее перевести на свой счет 4 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме призвали запретить продажу игрушечного оружия на маркетплейсах.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!