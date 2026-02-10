Мужчина с «ружьем» и в маске напугал жителей ЖК в Санкт-Петербурге

Жителей петербургского жилого комплекса «Суворов» напугал человек с «ружьем», бродивший среди высоток. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT

Накануне вечером на улице Кушелевская дорога заметили мужчину в капюшоне и маске, полностью закрывающей лицо, с предметом, похожим на ружье. Очевидцы немедленно сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в переговоры с неизвестным, после чего задержали его для выяснения обстоятельств.

Выяснилось, что 35-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и решил прогуляться с игрушечным автоматом. В настоящее время он находится в отделении полиции, где с ним проводится разъяснительная беседа.

До этого в Волгоградской области женщина ограбила знакомую при помощи игрушечного пистолета. 29 декабря в полицию обратилась 26-летняя девушка, сообщившая о разбойном нападении. Она рассказала, что знакомая, вооружившись предметом, похожим на пистолет, заставила ее перевести на свой счет 4 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме призвали запретить продажу игрушечного оружия на маркетплейсах.