Ученые обстреляли коллекцию образцов Чарльза Дарвина из лазеров

Ученые впервые смогли определить, в каких жидкостях хранятся знаменитые образцы, собранные Чарльз Дарвин во время путешествия на борту HMS Beagle, не вскрывая стеклянные сосуды. Для этого исследователи применили портативную лазерную технологию, что позволило «заглянуть» внутрь банок, которые почти 200 лет хранятся в архивах Музее естественной истории в Лондоне. Работа опубликована в журнале ACS Omega.

Коллекция Дарвина, собранная во время экспедиции на Галапагосские острова, сыграла ключевую роль в формировании теории эволюции. До сих пор ученые могли изучать лишь сами образцы — млекопитающих, рептилий, рыб и беспозвоночных, — но состав консервирующих жидкостей оставался неизвестным: вскрытие банок грозило испарением, загрязнением и повреждением уникальных экспонатов.

«Анализ условий хранения и понимание того, в какой жидкости находятся образцы, имеет огромное значение для сохранения коллекций и их будущих исследований», — пояснил техник-исследователь музея Рен Монтгомери.

Физик Сара Моска из Центральной лазерной установки Совета по науке и технологиям Великобритании добавила: «До сих пор единственным способом узнать состав жидкости было открыть банку, что всегда связано с риском».

Решением стала пространственно-смещенная рамановская спектроскопия. В отличие от классической лазерной спектроскопии, которая «видит» в основном поверхность стекла, она позволяет отделить сигнал от стенок сосуда и от его содержимого. В результате исследователи смогли определить как тип стекла, так и химический состав жидкости внутри.

Метод оказался эффективным: примерно в 80% случаев ученым удалось точно определить консервирующую среду, еще в 15% — частично. Лишь в нескольких образцах состав остался неясным. Выяснилось, что млекопитающих и рептилий чаще всего сначала фиксировали формалином, а затем хранили в этаноле. Беспозвоночных — например, медуз и креветок — помещали в формальдегид или буферный формальдегид, иногда с добавлением глицерина.

«Эта технология позволяет следить за состоянием бесценных образцов и ухаживать за ними, не нарушая их целостности», — подчеркнула Моска.

По словам исследователей, метод может быть полезен не только для коллекции Дарвина. В музеях по всему миру хранятся более 100 млн образцов в жидкостях, многие из которых слишком опасно вскрывать.

Ранее крошечный динозавр заполнил 70-миллионолетний пробел в эволюции.