Британский самолет-разведчик пролетел над Сочи и Крымом

Alan Wilson/Flickr

Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании пролетел над Черным морем. Об этом говорят данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24, с которыми ознакомился ТАСС.

Как отмечается, военный борт вылетел с базы в британском Уоддингтоне, пролетел через Европу до Черного моря, покружил между Крымом и Сочи и улетел обратно.

6 февраля самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел мимо Крыма и Сочи. Он вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи. После этого борт развернулся в 200 км от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.

До этого воздушном пространстве возле Калининградской области зафиксировали стратегический разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint. Британский военный борт вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Уоддингтон, совершил полет над Нидерландами, Польшей, Германией и Литвой, после чего залетел в воздушное пространство рядом с российским регионом.

Ранее Румыния ограничила полеты у западного побережья Черного моря.
 
