Россиян предупредили о риске быть задержанным за фотографирование обычных домов

Адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян рассказал, что все чаще граждан задерживают за фотографирование обычных домов. На что в подобной ситуации имеет право полиция и как вести себя человеку, эксперт рассказал «Газете.Ru».

Халеян объяснил, что фотографирование в общественном месте — на улице, в городе — не является правонарушением. Если человек снимает общий вид, здание с тротуара, это его право, и формально для этого не нужно никаких разрешений. При этом он подчеркнул, что ключевое слово — «формально», так в последнее время произошло множество перемен, и то, что несколько лет назад воспринималось как невинная съемка архитектуры, сегодня может вызвать вопросы у правоохранительных органов.

Адвокат отметил, что сейчас фотографирование инфраструктуры, даже рядовой жилой застройки, далеко не всегда связано с художественным интересом.

«Участились случаи, когда людей используют «втемную», — прокомментировал собеседник издания. — Например, незнакомец в интернете предлагает легкие деньги за несколько снимков, человек считает, что просто подрабатывает, однако такие фотографии могут быть использованы для далеко не безобидных целей».

Он добавил, что есть уголовные дела, где подобные снимки, сделанные по чьей-то указке, позже становятся частью «враждебных планов», поэтому сотрудники полиции, получив сигнал о подозрительном фотографировании, обязаны это проверить и установить обстоятельства — причины, мотивы и цели. Если интерес был творческим или бытовым, об этом, по словам Халеяна, нужно говорить спокойно и внятно.

«В отделе полиции главная задача человека — следить за соблюдением законной процедуры. Задержание — это не арест, а кратковременное ограничение свободы для выяснения личности и обстоятельств. При задержании обязательно должны составить протокол с указанием времени, места, основания и данных сотрудников. Гражданина обязаны с протоколом ознакомить, разъяснить права, в том числе право на адвоката и право не свидетельствовать против себя. Спокойно, но твердо требуйте соблюдения этих правил», — разъяснил порядок действий адвокат.

Халеян подчеркнул, что сотрудники полиции не имеют права просто взять и посмотреть галерею или мессенджеры в телефоне. Изъятие телефона возможно только в рамках возбужденного уголовного дела и через процедуру выемки или обыска — с понятыми и протоколом.

«Никакие «дай на минуточку, сейчас вернем» недопустимы, — подчеркнул адвокат. — В такой ситуации человек имеет право не передавать устройство и немедленно звонить адвокату, который сможет пресечь возможные нарушения на месте».

Подводя итог, Халеян отметил, что право на съемку в общественном месте сохраняется, однако относиться к нему сейчас стоит с повышенной осмотрительностью. Он призвал никогда и ни при каких условиях не соглашаться делать снимки по просьбе малознакомых или анонимных лиц.

