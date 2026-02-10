Размер шрифта
Вэнс назвал возможную сумму американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

Вэнс: США планируют вложить $9 млрд в развитие ядерной энергетики Армении
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон может инвестировать $9 млрд в развитие ядерной энергетики Армении, заявил находящийся с визитом в Ереване вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

По словам Вэнса, завершившиеся двусторонние переговоры в области гражданской атомной энергетики открывают значительные возможности для реализации крупных проектов. Американские и армянские компании могут заключить соглашения по ядерным проектам. Так, первоначальный экспорт из США в Армению может достичь $5 млрд, а дополнительная долгосрочная поддержка в виде контрактов на топливо и техническое обслуживание — $4 млрд.

Вэнс пояснил, что речь идет о поставках в Армению американских малых модульных реакторов. Он подчеркнул, что сотрудничество в ядерной энергетике выгодно и Армении, и Соединенным Штатам, где будет создано значительное количество новых рабочих мест.

Вице-президент США отметил, что Армения является одной из немногих стран, в которые можно без опасений размещать крупные американские инвестиции.

9 февраля сообщалось, что жители Еревана вышли на акцию протеста после прибытия в страну Вэнса.

Ранее Лавров назвал Армению союзником России.
 
