Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Хакеры маскируют вредоносное ПО под банковские приложения

Хакеры распространяют вирус под видом приложений российских банков
Shutterstock AI/FOTODOM

В России зафиксировали новую волну распространения Android-трояна Falcon. Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под видом приложений российских банков и различных сервисов, сообщили РИА Новости в компании F6, специализирующейся на разработке технологий противодействия киберпреступлениям.

«Троян распространяют под видом более чем 30 приложений российских банков и популярных сервисов», — сказали в компании.

Вредоносное ПО извлекает информацию с инфицированных устройств, используя команды, поступающие с управляющего сервера. Злоумышленники используют в качестве прикрытия фейковые приложения известных российских банковских организаций и инвестиционных фондов, государственных сервисов, операторов мобильной связи, онлайн-площадок, социальных сетей и мессенджеров, магазинов приложений, популярных досок объявлений, систем бесконтактной оплаты, служб заказа такси, сервисов покупки билетов и бронирования, российских почтовых и облачных сервисов, YouTube и VPN-приложений.

В случае установки поддельного приложения и предоставления ему доступа к Android Accessibility (специальные возможности), вредоносное ПО получает полный контроль над устройством. Это дает возможность злоумышленникам получать доступ к контактам, перехватывать, читать, отправлять и удалять SMS-сообщения, а также совершать телефонные звонки.

По данным F6, обнаружено 30 веб-страниц, имитирующих оригинальные ресурсы, с целью распространения этого вредоносного программного обеспечения.

Ранее хакеры заразили опасным вирусом более 400 тыс. компьютеров через пиратские игры.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!