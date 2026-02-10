Назван заказчик избиения сотрудника ФСБ на Кубани

Попытку организации избиения сотрудника ФСБ в Краснодаре предпринял исполняющий обязанности директора Кубанского казачьего кадетского корпуса в Динском районе Иван Безуглый – внук Ивана Васильевича Безуглого, в честь которого названо учебное заведение. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, подозреваемый обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя для совершения нападения, пообещав вознаграждение в размере 85 тыс. рублей. После предоставления мнимых доказательств выполнения «заказа», фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи денежных средств. В настоящее время он находится под стражей. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляет УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Он (фигурант. — прим. ред.) внук того самого Безуглого, в честь которого назван корпус. Был вызван сотрудниками ФСБ на опрос в рамках проверки информации о преступлениях коррупционного характера. После этого связался с исполнителем для организации избиения сотрудника и его руководителя», — сообщил собеседник агентства.

Собеседник агентства отметил, что Иван Безуглый был недавно назначен на должность директора казачьего кадетского корпуса, который фактически еще не начал свою деятельность. Однако это не помешало реализации коррупционных замыслов Безуглого. По словам собеседников, на момент назначения он не имел ни необходимого опыта, ни авторитета в среде казаков.

В марте 2025 года Кубанскому казачьему кадетскому корпусу в Динском районе было присвоено имя Ивана Васильевича Безуглого, казачьего полковника и дважды героя труда Кубани. Безуглова-старшего не стало в феврале 2025 года.

