Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Индонезия планирует направить несколько тысяч военных в Газу

Kan: в сектор Газа могут направить несколько тысяч военных из Индонезии
Global Look Press

Индонезия планирует отправить свой военный контингент в сектор Газа для участия в деятельности стабилизационных сил на данной территории. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По информации источников Kan, конкретные сроки развертывания индонезийских военнослужащих в анклаве пока не установлены. Однако известно, что местом их дислокации станет район между городами Рафах и Хан-Юнис, расположенными в южной части сектора Газа. Согласно данным Kan, в настоящее время ведутся подготовительные работы для размещения военных, включая строительство жилых помещений, которое, как ожидается, займет несколько недель.

Численность индонезийского контингента не раскрывается, но по сведениям Kan, обсуждается отправка нескольких тысяч военнослужащих. Индонезия, являющаяся самым густонаселенным мусульманским государством в мире, станет первой страной, направившей своих солдат в Газу в составе международных стабилизационных сил, сообщает израильское издание.

Ранее США попросили Италию присоединиться к стабилизационным силам в Газе в роли учредителя механизма.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!