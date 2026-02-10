Индонезия планирует направить несколько тысяч военных в Газу

Kan: в сектор Газа могут направить несколько тысяч военных из Индонезии

Индонезия планирует отправить свой военный контингент в сектор Газа для участия в деятельности стабилизационных сил на данной территории. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По информации источников Kan, конкретные сроки развертывания индонезийских военнослужащих в анклаве пока не установлены. Однако известно, что местом их дислокации станет район между городами Рафах и Хан-Юнис, расположенными в южной части сектора Газа. Согласно данным Kan, в настоящее время ведутся подготовительные работы для размещения военных, включая строительство жилых помещений, которое, как ожидается, займет несколько недель.

Численность индонезийского контингента не раскрывается, но по сведениям Kan, обсуждается отправка нескольких тысяч военнослужащих. Индонезия, являющаяся самым густонаселенным мусульманским государством в мире, станет первой страной, направившей своих солдат в Газу в составе международных стабилизационных сил, сообщает израильское издание.

Ранее США попросили Италию присоединиться к стабилизационным силам в Газе в роли учредителя механизма.