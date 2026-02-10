Анархисты объявили о причастности к диверсиям на итальянских железных дорогах

Ответственность за диверсии на железной дороге в Италии взяли на себя анархисты

Ответственность за диверсии на железной дороге в Италии взяли на себя анархисты. Об этом, ссылаясь на сообщение в одном из блогов протестного движения, сообщает агентство ANSA.

По словам анархистов, диверсионные акции на трех вокзалах страны были приурочены к открытию «Игр позора» (Олимпиады в Милане и Кортина д'Ампеццо). Два зажигательных устройства были заложены на северном и южном направлениях. Целью диверсий были кабели, которые предназначены для измерения скорости движения поездов.

По словам авторов сообщения, одно из двух заложенных в северном направлении устройств сработало, повредив кабели. Второе же устройство, которое было заложено по направлению Анконы, не взорвалось.

7 февраля сообщалось, что на севере Италии произошла серия железнодорожных происшествий, вызвавших задержки в расписании как скоростных междугородних, так и региональных поездов.

Ранее министр иностранных дел Италии заявил о кибератаках из России в преддверии Олимпийских игр.