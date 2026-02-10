Москвичи массово переходят на товары по акциям

Каждый третий москвич (31%) ходит только в магазины, регулярно проводящие акции и предлагающие скидки, а перед их посещением просматривает каталог со специальными предложениями. При этом экономить при посещении ТЦ за последний год стали три четверти горожан (74%), и только у каждого пятого респондента (18%) траты на покупки в ТЦ не изменились.

Это показало исследование ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти половина москвичей (48%) за год стала тратить меньше на 10–30% при посещении торговых центров. Больше всего горожане экономят на покупке одежды и обуви (27%), косметики (23%), электроники (20%) и товаров для дома (16%). Участники опроса также сказали, что стали экономнее в тратах на развлечения в торговых центрах: 38% снизили расходы на посещение кафе и ресторанов, 31% — на походы в кино, 14% — на спорт. При этом по-прежнему москвичи хотят видеть в ТЦ города больше досуговых и развлекательных форматов: по сравнению с прошлым годом их количество незначительно снизилось и составило 83% среди опрошенных.

Сократились и расходы на продукты питания. Треть москвичей (36%) стали выбирать более дешевые аналоги, отметив, что не видят большой разницы в качестве продуктов менее известных марок. В то же время 64% жителей города по-прежнему покупают продукцию известных брендов, которым доверяют. При этом 72% опрошенных были бы рады открытию в торговом центре рядом с домом продуктового дискаунтера и стали бы чаще посещать ТЦ.

Среди причин экономии респонденты отметили как быстрый рост цен, опережающий индексацию зарплат (55%), так и отсутствие потребности в покупках в ТЦ, когда аналогичные товары можно приобрести на маркетплейсах (25%). Больше всего респондентов (39%), которые предпочитают покупки онлайн походам в ТЦ, среди москвичей с доходом от 100 000 до 150 000 рублей в месяц. При этом большинство участников опроса при покупках как онлайн, так и офлайн по-прежнему в первую очередь обращают внимание на стоимость товаров (63%), а уже только потом на бренд (22%) и страну производства (9%). Совершить незапланированную покупку, если на товар будет хорошая скидка, готов каждый второй опрошенный (55%).

