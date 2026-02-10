Размер шрифта
The Guardian обратила внимание на ковер у трапа при встрече Вэнса в Ереване

The Guardian: в Ереване перед самолетом Вэнса расстелили армянский ковер
Ken Cedeno/Reuters

При посадке самолета вице‑президента США Джей Ди Вэнса в аэропорту Еревана перед его трапом был разложен армянский ковер. Декоративное изделие поразило журналиста британской газеты The Guardian Якуба Крупу.

В заметке он призвал читателей обратить внимание на «этот потрясающий ковер».

«Не могли бы вы обратить внимание на этот потрясающий ковер, который расстелили для Джей Ди Вэнса в Армении? К сожалению, я не знаю всей истории этого (поделитесь, если знаете), но… просто посмотрите на эту красоту!» — призвал журналист.

9 февраля Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван с официальным визитом. Вместе с политиком в Армению прилетели его супруга Уша Вэнс и их дети. Самолет вице-президента приземлился в аэропорту «Звартноц». До этого в Госдепе сообщили, что Вэнс посетит Ереван и Баку на этой неделе.

Ранее армяне вышли на акцию протеста после прилета Вэнса в Ереван.
 
