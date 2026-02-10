Российский турист рассказал о тяжелой ситуации в столице Кубы

Из-за дефицита топлива жители кубинской столицы вынуждены готовить еду на улицах. Об этом российский турист рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Россиянин отметил, что его рейс из Гаваны переносился уже несколько раз. Поэтому находящимся в аэропорту пассажирам предоставили ваучеры на питание. Из-за плохо работающей в воздушной гавани связи туристы, чтобы выйти в интернет, вынуждены покупать карточки на использование Wi-Fi.

По словам собеседника телеканала, в стране постоянно отключают электричество, на автозаправках стоят большие очереди людей с канистрами. Баллонный газ в отелях используется лишь в исключительных случаях. Поэтому власти разрешили гражданам пользоваться дровами, углем и готовить еду на улице.

9 февраля стало известно, что Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.