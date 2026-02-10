Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Российский турист рассказал о тяжелой ситуации в столице Кубы

РЕН ТВ: жители Гаваны из-за отсутствия топлива вынуждены готовить еду на улицах
Norlys Perez/Reuters

Из-за дефицита топлива жители кубинской столицы вынуждены готовить еду на улицах. Об этом российский турист рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Россиянин отметил, что его рейс из Гаваны переносился уже несколько раз. Поэтому находящимся в аэропорту пассажирам предоставили ваучеры на питание. Из-за плохо работающей в воздушной гавани связи туристы, чтобы выйти в интернет, вынуждены покупать карточки на использование Wi-Fi.

По словам собеседника телеканала, в стране постоянно отключают электричество, на автозаправках стоят большие очереди людей с канистрами. Баллонный газ в отелях используется лишь в исключительных случаях. Поэтому власти разрешили гражданам пользоваться дровами, углем и готовить еду на улице.

9 февраля стало известно, что Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!