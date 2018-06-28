Премьер Польши заявил о вероятном продлении санкций против России

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что видит высокую вероятность того, что санкции, введенные в отношении России, могут быть продлены руководством Евросоюза в 29 июня, передает РИА «Новости».

«Думаю, что у нас получится их убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции», — сказал Моравецкий.

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Он также отметил, что в рамках переговорного процесса по данному вопросу ведутся двусторонние переговоры со странами, «которые обычно не настроены на продление санкций».

Ранее сообщалось, что в Брюсселе открывается саммит Евросоюза, на котором будет принято решение о продлении секторальных санкций против России еще на полгода или их отмене.