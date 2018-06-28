ABC: более двух тысяч семей мигрантов США могут воссоединиться

Высокопоставленный чиновник пограничной службы США выразил уверенность, что более двух тысяч детей мигрантов, которые в настоящее время разлучены с родителями после незаконного пересечения границы, могут быть воссоединены с семьей в следующем месяце, передает американский телеканал ABC News.

Отмечается, что ранее федеральный суд США приказал администрации президента США Дональда Трампа воссоединить всех разлученных детей в течение 30 дней, а детей пяти и младше лет в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп планирует вновь отправиться в штат Техас для посещения специальных центров для несовершеннолетних, куда помещают детей мигрантов, разлученных с семьями на границе.