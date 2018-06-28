В конгрессе США призвали сотрудничать с Россией

В США конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер, представляющий Калифорнию, призвал искать пути сотрудничества с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рорабакера, США пора двигаться дальше. Он также отметил, что правительство страны и администрация президента Дональда Трампа сопротивляются поиску областей сотрудничества с Россией.

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«Я уверен, что если бы у нас были более хорошие отношения с Россией, то мы бы могли найти компромисс и положить конец войне в Сирии», — заявил Рорабакер.

Он добавил, что есть много областей, где американская и российская стороны могли бы работать вместе.

«Но нам препятствуют это сделать, и это является трагедией для двух стран и всего мира», — сказал Рорабакер.

При этом он обратил отдельное внимание на «российское расследование» специального прокурора Роберта Мюллера, которое повредило не только российско-американским отношениям, но и всему миру.

Ранее Трамп заявил, что крепкие отношения Соединенных Штатов с Россией и Китаем являются «хорошим» обстоятельством.