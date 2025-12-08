МО показало российских военных с триколором во взятом населенном пункте в ДНР

Минобороны показало военных ВС России с триколором во взятом под контроль Ровном

Министерство обороны РФ показало видео освобождения населенного пункта Ровное Донецкой народной республики (ДНР), находящегося между взятым под контроль Красноармейском и окруженным Димитровым. На кадрах военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка Центральной группировки войск держат в руках флаг России, сообщает ТАСС.

Помимо этого, на кадрах запечатлена боевая работа российских бойцов. На видео можно увидеть, как артиллеристы и операторы FPV-дронов наносят удары по пунктам временной дислокации с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 декабря в Минобороны России сообщили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове.

3 декабря газета Bild со ссылкой на одного из бойцов написала, что тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Димитрове и просит о помощи. По словам военнослужащего, положение украинской стороны в городе «критическое». Он рассказал, что логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

