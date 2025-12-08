На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Северо-Курильске произошло землетрясение

Здание больницы в Северо-Курильске получило повреждения при землетрясении
true
true
true
close
Прокуратура Сахалинской области

В Северо-Курильске произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы. Согласно опубликованным кадрам, несколько палат медучреждения затоплены водой, испорчено оборудование.

Прокурор района прибыл на место инцидента, совершил объезд по территории поселка.

Последствия устранения повреждений в местной больнице находится на контроле прокурора района, говорится в сообщении.

Утром 4 декабря у Северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

6 декабря землетрясение магнитудой 4,1 балла зафиксировали в Лазаревском районе Сочи.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

