В Волгограде после налета беспилотников открыли ПВР

В Волгограде после падения обломков беспилотника в районе жилых домов на улице Ладыгина развернут пункт временного размещения. Об этом сообщила администрация города.

ПВР организован в школе №3 на время работы оперативных служб. Для транспортировки жильцов поданы муниципальные автобусы, в пункте размещения организованы спальные места и горячее питание. В администрации не уточнили, проходит ли на улице эвакуация.

В ночь на 8 декабря Волгоградская область подверглась налету дронов. В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на улице Лодыгина у домов 12 и 13. Никто не пострадал, но власти подготовили для жителей пункты временного размещения.

Также этой ночью жители Саратова и Энгельса рассказали, что в небе раздалось около пяти взрывов. По предварительной информации, Саратовскую область атаковали беспилотники. Против них работают средства ПВО.

Ранее дроны сбивали над Ленинградской областью.